Rubano alimenti e li rivendono sui social: tre arresti, uno è un camionista di Vittoria

Catania – La Polizia di Stato ha arrestato tre uomini, due catanesi di 33 e 41 anni e un autotrasportatore 49enne originario di Vittoria, ma residente a Misterbianco, sorpresi a scaricare merce risultata rubata in un box di un mercato della zona industriale. I primi due sono stati arrestati per ricettazione in concorso, il terzo per furto.

I tre sono stati visti in azione dal personale di vigilanza “The Guardian” che ha chiesto l’intervento dei poliziotti, fornendo alla sala operativa della questura di Catania una collaborazione preziosa per individuare i malviventi.

Secondo l’accusa i due ricettatori, il 33enne e il 41enne, fornivano un aiuto decisivo al 49enne, conducente di un tir che, da un paio di mesi, anziché consegnare tutti i prodotti alimentari trasportati (pasta, riso, tonno, biscotti, pesto, prodotti per la pulizia della casa) faceva delle soste a Catania, scaricando una parte degli alimenti proprio nel box per consentire ai due ricettatori di rivenderli a metà prezzo su un social network.

In cambio, l’autotrasportatore riceveva una somma di denaro e, dopo aver richiuso gli imballaggi, in modo da non destare sospetti, proseguiva regolarmente nelle consegne. Il giudice, dopo aver convalidato l’arresto ha applicato a tutti la misura cautelare dell’obbligo di dimora, con la prescrizione di rimanere in casa nelle ore notturne.

