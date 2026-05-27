Rubano angurie, partono i colpi di fucile: un uomo ferito

Avola – Un uomo si trova ricoverato in ospedale ad Avola con ferite lievi da arma da fuoco.

L’episodio è avvenuto nel corso della notte nelle campagne di Pachino. Sulla misteriosa sparatoria stanno indagando i carabinieri della compagnia di Noto e quelli della stazione di Pachino.

La sparatoria è avvenuta in un terreno privato dove, nottetempo, sarebbero penetrati i soliti ignoti per impossessarsi di angurie.

Nell’oscurità della zona si sarebbero sentiti gli spari e l’uomo, che dovrebbe essere catanese, è stato attinto alla schiena e alla gamba. Gli altri, in preda al panico, sarebbero riusciti a tagliare la corda. Il ferito è stato soccorso e trasportato all’ospedale “Di Maria” di Avola, dove si trova ricoverato. Sarà sentito dagli inquirenti coordinati dalla Procura di Siracusa.

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