Rubano i dossi ad Aci Castello e li ‘installano’ a Catania

Catania – Una vicenda paradossale.

Rubano dei ‘dossi’ artificiali utilizzati come ‘dissuasori di velocità’ da via Macaluso ad Aci Castello per metterli in una strada. In via Altavilla, nel rione Dusmet di Catania. È la scoperta fatta dai carabinieri del comando provinciale del capoluogo etneo. Che avevano avviato le indagini dopo la denuncia di un abitante di Aci Castello sulla scomparsa dei ‘dossi‘. Segnalando la strana coincidenza della comparsa dei dissuasori l’indomani a Catania su una strada che percorre ogni giorno per lavoro.

Militari dell’Arma hanno avviato le verifiche con l’ufficio manutenzione strade del Comune del capoluogo etneo accertando che per la via Altavilla non era prevista l’installazione di rallentatori. Poi, assieme alla ditta incaricata del montaggio dei dossi ad Aci Castello, hanno eseguito un sopralluogo in via Altavilla a Catania che ha permesso di accertare – grazie al riscontro di segni distintivi e di caratteristiche relative alle dimensioni, al numero e alle loro misure – che erano i ‘dissuasori’ spariti nel paese della riviera Ionica.

