Rubate le ostie consacrate e la reliquia di Santa Rita a Chiaramonte Gulfi

Chiaramonte Gulfi – Furto sacrilego a Chiaramonte Gulfi nella Chiesa di Santa Rita. La notte scorsa, dopo la festa di ieri, i ladri si sono introdotti all’interno dell’edificio religioso e hanno portato via alcuni oggetti di poco valore oltre alle ostie consacrate e alla reliquia di Santa Rita.

Il parroco della Chiesa, don Giovanni Piccione, ha sporto denuncia ai carabinieri. Sul grave fatto è intervenuto anche il sindaco del paese, Mario Cutello il quale parla di grave profanazione lanciando un appello accorato sui social per la restituzione degli elementi sacri rubati.

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