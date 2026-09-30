Rubati i nuovi climatizzatori a scuola. Trantino: “Se i ladri si facessero male me ne farei una ragione”

Catania – Sono stati rubati la notte scorsa a Catania i climatizzatori da poco installati nell’istituto comprensivo in via Case Sante. La notizia arriva dal sindaco Enrico Trantino. “Dovremmo considerare la scuola un luogo inviolabile – afferma su Facebook – data la presenza di bambini, che desiderano solo sapere che nel mondo ci possono anche essere persone cattive, ma che non faranno mai del male a loro. La scorsa notte sono entrati e hanno rubato alcuni condizionatori che avevamo da poco installato. Le forze dell’ordine fanno il loro dovere e spesso fermano questa feccia che non merita di stare nella società”.

Il sindaco è infuriato: “Per cultura sono stato sempre un garantista; ma la mia sopportazione ha ceduto. E se venissi a sapere che gente così si è poi fatta male, considerato che anche l’indecenza ha un limite, me ne farei una ragione”.

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