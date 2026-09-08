Rubati quattro quadri di Renoir dal museo di Cagnes-sur-Mer in Costa Azzurra, valgono 9 milioni di euro

L’allarme è scattato alle 5:48 di martedì 8 settembre. Il Museo Auguste Renoir di Cagnes-sur-Mer (Alpi Marittime) è stato svaligiato da almeno due persone. Secondo le prime informazioni, sono stati rubati almeno quattro dipinti, tra cui uno che era stato abbandonato e successivamente ritrovato.

I due responsabili sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza mentre tagliavano dei quadri. «Identificati grazie alle telecamere di videosorveglianza della città, i due individui sono fuggiti, abbandonando uno dei quadri rubati durante la fuga», ha spiegato il sindaco Bryan Masson in una dichiarazione, stimando il valore delle opere rubate a 9 milioni di euro. La procura di Grasse ha aperto un’indagine.

«L’allarme del museo è scattato alle 5:48 – ha spiegato il sindaco di Cagnes-sur-Mer, Bryan Masson, del Rassemblement National (RN) – alle 5:53, cinque minuti dopo, la nostra polizia municipale era sul posto». Per il primo cittadino, «prendere di mira il museo Renoir, significa andare contro una parte della storia e del patrimonio di Cagnes-sur-Mer. Sono fatti particolarmente gravi». Il colpo è avvenuto a circa un anno da quello, di grande eco mondiale, ai danni del Louvre, nel centro di Parigi, nel quale i ladri hanno rubato 8 gioielli della Corona di Francia, tuttora mai ritrovati.

Da allora, il ministero della Cultura ha posto come priorità la sicurezza dei musei. In questi mesi, si sono segnalati a luglio il furto di un collier d’oro da un museo di Chatillon-sur-Seine, poi – vicino a Strasburgo, nell’est del Paese – il colpo che ha fruttato oltre 4,5 milioni ai ladri del museo Lalique di Wingen-sur-Moder. Il Museo Renoir di Cagnes-sur-Mer, vicino a Nizza, è stato edificato nel 1960 sul luogo dell’ultima dimora del grande pittore Pierre-Auguste Renoir (1841-1919). Oltre al mobilio originale, il museo ospita oggetti, mobili appartenuti all’artista oltre a vari quadri: ritratti, paesaggi e alcuni nudi.

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