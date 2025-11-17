Ruota bucata sulla Catania-Messina: scende dall’auto e viene falciato. Salvatore Campisi aveva 50 anni

Aveva appena chiamato la Polizia stradale per segnalare che si trovava in pericolo

Catania – Terribile fine per un cinquantenne, Salvatore Campisi, travolto da una macchina sull’autostrada Messina-Catania. Intorno alle 15.30 poco prima del casello di San Gregorio, in direzione del capoluogo etneo, era sceso dal suo suv per controllare una ruota bucata: mentre si trovava sulla corsia di emergenza in attesa del carro attrezzi è stato investito da una macchina. Il cinquantenne, che viveva a Siracusa, è morto nonostante i soccorsi. Inevitabile la paralisi del traffico per ore.

