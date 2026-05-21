Gole Alcantara è un grande parco di divertimento al centro della Valle dell’Alcantara, a pochi passi da Taormina. Un sito naturalistico caratterizzato da gole di basalto a forma di prisma. Ci sono quattro ascensori per raggiungere il fiume, servizi sportivi integrati, musei, rappresentazioni teatrali, itinerari tematici. Si può risalire a piedi il corso del fiume, in modalità di trekking fluviale. O si può fare del body rafting o del canyoning, discipline guidate che consentono di visitare le rapide e le cascate in sicurezza.