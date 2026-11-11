Ryanair, bagagli da consegnare un’ora prima: cosa cambia da ieri

Da ieri in tutti gli aeroporti serviti da Ryanair, i banchi del check-in e quelli per la consegna dei bagagli da stiva chiudono 60 minuti prima dell’orario di partenza programmato. Fino a ieri il limite era di 40 minuti. La compagnia irlandese aveva annunciato la modifica il 22 aprile e l’ha ricordata ai passeggeri il 27 ottobre, presentandola come una «piccola modifica di 20 minuti». Per chi viaggia con una valigia da imbarcare, però, quei venti minuti spostano in avanti l’intera partenza: su un volo delle 7.10 il bagaglio va accettato entro le 6.10, e chi arriva al banco alle 6.15 non potrà più consegnarlo. Restano invariate le altre due scadenze del viaggio: il check-in online si chiude due ore prima del decollo, il gate d’imbarco 30 minuti prima della partenza.

L’effetto meno visibile della novità riguarda la durata del servizio, più che il suo orario di chiusura. Secondo le indicazioni pubblicate da Ryanair, i banchi di consegna bagagli aprono al più tardi due ore prima della partenza. Fino al 9 novembre chi doveva imbarcare una valigia aveva quindi una finestra garantita di 80 minuti; da oggi ne restano 60, un quarto in meno. Gli stessi passeggeri, con gli stessi bagagli, si concentrano in un intervallo più breve, e il rischio è che la coda si sposti davanti al banco: sui voli del primo mattino e nei giorni di traffico intenso, a cominciare dal ponte dell’Immacolata e dalle partenze di Natale.

La risposta della compagnia passa dall’automazione. Ad aprile Ryanair ha annunciato postazioni self-service per il bag drop in oltre il 95% degli aeroporti della propria rete entro ottobre. Funzionano insieme all’app: il passeggero le collega al telefono con un codice QR, pesa la valigia, stampa l’etichetta da applicare e la lascia sul nastro senza passare da un operatore. I banchi assistiti restano attivi, ma per chi ha dimestichezza con lo smartphone il chiosco è la strada più rapida per stare dentro la nuova scadenza.

Cosa succede a chi arriva dopo la chiusura

Le condizioni di trasporto di Ryanair descrivono la chiusura dei banchi come tassativa, e la compagnia non ha annunciato tolleranze per i primi giorni. Chi si presenta oltre la soglia dei 60 minuti non può più consegnare la valigia; se in più non ha fatto il check-in online, rischia di vedersi negare l’imbarco senza rimborso del biglietto. Le strade percorribili sono poche: partire lasciando a terra il bagaglio, quando il contenuto lo consente, oppure spostarsi a pagamento su una partenza successiva.

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