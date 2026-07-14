Ryanair, la moglie dell’uomo risucchiato fuori dal finestrino: «Lo tenevo per le gambe. Ora non riesce a comunicare e non ricorda nulla»

Salonicco – Svetlana Grković non ha mollato la presa. Mentre il marito Ljubisa Karović veniva risucchiato a testa in giù verso l’esterno dell’aereo, la donna gli ha afferrato le gambe e non lo ha lasciato andare, nemmeno per un istante. «Se moriamo, moriamo insieme», ha raccontato di aver pensato in quei secondi, in un’intervista al media serbo Nova.

I coniugi viaggiavano insieme sul volo Ryanair, operato dalla controllata Malta Air, partito venerdì mattina da Salonicco, in Grecia, diretto a Memmingen, in Germania. L’aereo era decollato da circa sette minuti quando la pala del motore destro ha innescato una sequenza che ha portato i pezzi a mandare in frantumi il finestrino accanto al posto occupato da Karović, provocando la rapida decompressione della cabina.

«Metà del suo corpo era fuori dall’aereo», ha raccontato Grković, spiegando che il marito è rimasto «fuori fino al petto» per due minuti interi. Con l’aiuto di altri due passeggeri, la donna è riuscita a tirarlo dentro: nel frattempo, ha raccontato, l’uomo ha perso conoscenza tre volte.

Karović indossava la cintura di sicurezza, un dettaglio che secondo altri passeggeri ha aiutato chi era vicino a lui a tenerlo saldo mentre testa e spalle restavano esposte al flusso d’aria esterno.

Il 61enne, tuttora ricoverato in ospedale in Grecia, resta «gravemente ferito e sotto shock», ha detto la moglie. «Per me è importante che sia vivo», ha aggiunto. «Ha una mano particolarmente ferita, e ha delle ustioni. Non riesce a comunicare, non ricorda l’intero episodio».

Grković ha voluto anche ringraziare chi l’ha aiutata in quei momenti: «Alcune persone sono venute in mio soccorso, ricordo un uomo e una donna», ha raccontato. «Quell’uomo ha aiutato molto me e Ljubisa. Penso fosse albanese, grazie mille. Non ricordo il suo nome, non so nemmeno se me l’abbia detto. Vorrei incontrarlo, per ringraziarlo di persona ancora una volta».

Anche altri passeggeri hanno raccontato il caos di quei momenti. Christina, un’altra viaggiatrice, ha detto a Radio Thessaloniki: «Ci siamo resi conto subito che c’era stata una decompressione. C’erano urla… per un attimo ho pensato che qualcuno avesse aperto per sbaglio l’uscita di emergenza».