Ryanair, pezzi di motore rompono il finestrino in volo: passeggero trattenuto per non essere risucchiato fuori

È successo al volo Salonicco-Memmingen pochi minuti dopo il decollo. Ferito il viaggiatore 61enne (salvato dalla moglie)
di Redazione
Atene – Un passeggero è rimasto ferito a bordo di un aereo Ryanair dopo che il pezzo di uno dei motori si è staccato in volo, è finito contro uno dei finestrini rompendolo. Date la quota e la velocità del velivolo, un Boeing 737, il viaggiatore è stato trattenuto da sua moglie, seduta vicino, per non essere risucchiato all’esterno, stando alle prime testimonianze. La dinamica ricorda quanto accaduto, a un altro Boeing 737, nel 2018 negli Usa: in quel caso la passeggera è deceduta.
Il volo
È successo tutto la mattina di venerdì 10 luglio. Il volo FR1879 è decollato da Salonicco alle 6.12 del mattino, ora locale (le 5.12 in Italia) con destinazione Memmingen, in Germania. Otto minuti dopo, in piena fase di ascesa e a 600 chilometri orari di velocità, diversi viaggiatori raccontano di aver sentito un forte rumore — quasi un botto — proveniente dal motore 2, quello a destra.
La dinamica
Non c’è stato nemmeno il tempo di accorgersi del problema perché all’improvviso la rottura di un finestrino, sempre dal lato del motore 2, ha scatenato il panico e fatto scendere le maschere dell’ossigeno. Uno dei passeggeri, un 61enne, vicino al finestrino ha avuto la peggio. Tanto che, è il racconto di chi era a bordo, la moglie l’ha dovuto trattenere — con l’aiuto di almeno un’altra persona — per evitare che venisse sbalzato fuori.
L’atterraggio di emergenza
Il fatto che fosse ancora con la cintura di sicurezza — come previsto in decollo — potrebbe avergli salvato la vita. A quel punto, incrociando le testimonianze dei passeggeri con i dati forniti da Flightradar24, il Boeing 737 è sceso di quota, da 5 mila a 1.800 metri, così da consentire ai passeggeri di respirare senza usare le maschere dell’ossigeno. L’aereo a quel punto è rientrato a Salonicco, toccando la pista alle 7.09 del mattino.
La nota della low cost
«L’aereo da Salonicco a Memmingen, nella mattinata di venerdì, è rientrato a Salonicco poco dopo il decollo a seguito del distacco di un finestrino passeggeri durante il volo», conferma Ryanair in una nota inviata al Corriere. «Un passeggero ha richiesto e ricevuto assistenza medica a terra a Salonicco. Per ridurre al minimo il ritardo, è stato predisposto un aeromobile sostitutivo per trasportare i passeggeri a Memmingen, partito da Salonicco alle 9.53 ora locale».
Il precedente del volo Southwest
La dinamica ricorda quanto accaduto il 17 aprile 2018: la passeggera Jennifer Riordan è morta sul volo Southwest 1380 dopo che i detriti del motore hanno frantumato un finestrino della cabina, causando una decompressione. La pressione l’ha spinta parzialmente fuori dal finestrino prima che altri passeggeri la riportassero all’interno dell’aereo. Successivamente è morta per le ferite riportate. Era madre di due figli e aveva allacciato la cintura di sicurezza.
© Riproduzione riservata