Cronaca
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18/09/2026 10:02

Sabato i funerali del piccolo Darek, in coma farmacologico la mamma modicana

Federica Casa di 44 anni, e il fratellino di sei, ricoverati in prognosi riservata al Papa Giovanni.

di Redazione

Caravaggio, Bergamo – I funerali di Darek Szczesny, il piccolo deceduto nel terribile sinistro avvenuto a Caravaggio mercoledì 16 settembre, saranno celebrate domani, sabato 19, nella frazione di Masano, dove viveva con la mamma e il fratellino, ricoverati in prognosi riservata.

Domani i funerali di Darek
La salma del bambino che ha perso la vita nello schianto avvenuto in via Masano è composta nella camera mortuaria del cimitero caravaggino e domani, sabato 19 settembre, alle 10.45, saranno officiate le esequie nella chiesa parrocchiale di Masano, dove il piccolo viveva con la mamma, Federica Casa di 44 anni, e il fratellino di sei, entrambi ricoverati in prognosi riservata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Al termine del rito funebre il feretro verrà tumulato nel cimitero cittadino.

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