Sabato notte, incubo incidenti nella strada per il porto a Marina di Ragusa, uno ogni tre ore

Una media di incidenti preoccupante a causa dell'elevato carico veicolare sulla stessa arteria viaria
di Redazione
Ragusa – Una media di incidenti stradali, lungo la stessa strada, da guinness dei primati.
Due incidenti stradali lungo la strada che conduce al porto di Marina di Ragusa nell’arco di appena tre ore, sabato sera 8 agosto.
Nel primo caso, appena dopo le 21, scontro fra auto e uno scooter: il giovane centauro è rimasto a terra sanguinante in attesa dei soccorsi.
Tre ore dopo, a pochi metri di distanza, scontro fra due auto e strada interrotta con un tilt totale alla circolazione verso il porto appena dopo la mezzanotte.
Nelle foto in gallery il racconto.
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