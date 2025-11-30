Ore 0:10, la rissa del sabato notte al quartiere Logge a Scicli

Scicli – Due ambulanze in rapida sequenza, a sirere spiegate, hanno informato i residenti del centro storico di Scicli che qualcosa era successo.

Nella notte tra sabato e domenica, alle 0:10 una rissa si è consumata al quartiere Logge, in centro storico, tra cittadini tunisini che abitano all’intersezione tra la via De Amicis e la via Emanuele Filiberto, a poche decine di metri dal salotto di via Mormina Penna.

Se le sono date a suon di coltellate e botte: due di loro sono rimasti feriti e hanno dovuto fare ricorso alle cure dei medici del pronto soccorso di Modica, che hanno raggiunto a bordo di due ambulanze arrivate nel volgere di dieci minuti sul posto. Un ferito versa in codice rosso.

Indagano i carabinieri.

