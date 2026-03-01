Sanremo – Sal Da Vinci ha vinto Sanremo 2026. Ha battuto in finale Fedez & Masini, Arisa, Ditonellapiaga, Sayf.

Sono stati giudicati dal televoto (nella finale a cinque con un solo voto a utenza), giuria della sala stampa, tv e web, giuria delle radio. I voti assegnati alla finale a cinque sono andati a sommarsi a quelli espressi nel corso della prima parte della serata e a quelli dei giorni precedenti (ad eccezione della serata di cover).

Il Premio della critica Mia Martini è andato a Fulminacci, il Premio Sala Stampa Lucio Dalla a Serena Brancale, il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo scelto dagli autori a Male necessario, di Fedez & Masini, il Premio per il miglior componimento musicale Giancarlo Bigazzi votato dai professori dell’orchestra a Che fastidio! di Ditonellapiaga, il Premio TIM a Serena Brancale.

Ecco la classifica finale:

1 Sal Da Vinci, Per sempre sì

2 Sayf, Tu mi piaci tanto

3 Ditonellapiaga, Che fastidio!

4 Arisa, Magica favola

5 Fedez & Masini, Male necessario

6 Nayt, Prima che

7 Fulminacci, Stupida sfortuna

8 Ermal Meta, Stella stellina

9 Serena Brancale, Qui con me

10 Tommaso Paradiso, I romantici

11 LDA & Aka 7even, Poesie clandestine

12 Luchè, Labirinto

13 Bambole di pezza, Resta con me

14 Levante, Sei tu

15 J-Ax, Italia Starter Pack

16 Tredici Pietro, Uomo che cade

17 Samirai Jay, Ossessione

18 Raf, Ora e per sempre

19 Malika Ayane, Animali notturni

20 Enrico Nigiotti, Ogni volta che non so volare

21 Maria Antonietta & Colombre, La felicità e basta

22 Michele Bravi, Prima o poi

23 Francesco Renga, Il meglio di me

24 Patty Pravo, Opera

25 Chiello, Ti penso sempre

26 Elettra Lamborghini, Voilà

27 Dargen D’Amico, AI AI

28 Leo Gassmann, Naturale

29 Sara Mattei, Le cose che non sai di me

20 Eddie Brock, Avvoltoi.

