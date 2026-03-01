Ha battuto nella finale a cinque Fedez & Masini, Arisa, Ditonellapiaga, Sayf.
Sanremo – Sal Da Vinci ha vinto Sanremo 2026. Ha battuto in finale Fedez & Masini, Arisa, Ditonellapiaga, Sayf.
Sono stati giudicati dal televoto (nella finale a cinque con un solo voto a utenza), giuria della sala stampa, tv e web, giuria delle radio. I voti assegnati alla finale a cinque sono andati a sommarsi a quelli espressi nel corso della prima parte della serata e a quelli dei giorni precedenti (ad eccezione della serata di cover).
Il Premio della critica Mia Martini è andato a Fulminacci, il Premio Sala Stampa Lucio Dalla a Serena Brancale, il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo scelto dagli autori a Male necessario, di Fedez & Masini, il Premio per il miglior componimento musicale Giancarlo Bigazzi votato dai professori dell’orchestra a Che fastidio! di Ditonellapiaga, il Premio TIM a Serena Brancale.
Ecco la classifica finale:
1 Sal Da Vinci, Per sempre sì
2 Sayf, Tu mi piaci tanto
3 Ditonellapiaga, Che fastidio!
4 Arisa, Magica favola
5 Fedez & Masini, Male necessario
6 Nayt, Prima che
7 Fulminacci, Stupida sfortuna
8 Ermal Meta, Stella stellina
9 Serena Brancale, Qui con me
10 Tommaso Paradiso, I romantici
11 LDA & Aka 7even, Poesie clandestine
12 Luchè, Labirinto
13 Bambole di pezza, Resta con me
14 Levante, Sei tu
15 J-Ax, Italia Starter Pack
16 Tredici Pietro, Uomo che cade
17 Samirai Jay, Ossessione
18 Raf, Ora e per sempre
19 Malika Ayane, Animali notturni
20 Enrico Nigiotti, Ogni volta che non so volare
21 Maria Antonietta & Colombre, La felicità e basta
22 Michele Bravi, Prima o poi
23 Francesco Renga, Il meglio di me
24 Patty Pravo, Opera
25 Chiello, Ti penso sempre
26 Elettra Lamborghini, Voilà
27 Dargen D’Amico, AI AI
28 Leo Gassmann, Naturale
29 Sara Mattei, Le cose che non sai di me
20 Eddie Brock, Avvoltoi.
