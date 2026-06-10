Sale operatorie al buio a Modica, l’Asp replica a Ragusanews

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di Lettera firmata
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Modica – In relazione alla criticità registrata ieri presso il P.O. “Maggiore – Nino Baglieri” di Modica, l’ASP di Ragusa precisa che l’episodio si è verificato in concomitanza con gli sbalzi di tensione della rete elettrica esterna, che hanno determinato il danneggiamento del gruppo di continuità centralizzato (U.P.S.) a servizio delle sale operatorie del presidio.
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Il gruppo elettrogeno è intervenuto prontamente, limitando l’interruzione dell’alimentazione elettrica a pochi secondi e consentendo di ultimare gli interventi chirurgici in corso in condizioni di sicurezza, senza alcuna conseguenza per i pazienti.
Successivamente, il Direttore sanitario di presidio ha disposto, in via cautelativa, la temporanea sospensione delle sedute operatorie programmate. Le attività di urgenza ed emergenza sono state sempre garantite.
Si prevede che la situazione rientri alla normalità entro le prossime ore.
L’Asp di Ragusa
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