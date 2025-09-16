Salmone norvegese affumicato ritirato dal commercio per rischio Listeria

Roma – Il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo da parte dell’operatore di un lotto di salmone norvegese affumicato a marchio KV Nordic. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di Listeria monocytogenes.

Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 100 grammi, con il numero di lotto 486238 e la data di scadenza 04/10/2025. L’avviso di richiamo è datato 12 settembre: si invitano i consumatori a non consumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto.

Per verificare se il prodotto acquistato è effettivamente interessato dal richiamo diffuso sul sito del Ministero della Salute, il consumatore può controllare la targhetta sulla quale sono riportate tutte le informazioni, compreso il numero identificativo, la data di scadenza e la temperatura consigliata per la conservazione in frigorifero. L’invito è quindi quello di controllare le informazioni relative al salmone in vendita prima di servire l’alimento a tavola, in modo da mettersi al riparo da possibili contaminazioni.

Che cos’è la listeriosi

La listeriosi, ovvero la malattia causata dal batterio listeria, si presenta in genere come gastroenterite nel giro di poche ore dall’ingestione del cibo contaminato. In alcuni rari casi può portare all’insorgenza di meningiti, encefaliti e setticemie. Nelle forme non invasive può essere asintomatica o causare lievi sintomi simil-influenzali oppure sintomi gastro-intestinali.

Listeria monocytogenes è un batterio patogeno Gram-positivo ampiamente diffuso nell’ambiente, nel suolo, nell’acqua e nella vegetazione.

«La sua capacità di crescere e riprodursi a temperature molto variabili (da temperature di refrigerazione sino a 45 gradi centigradi), nonché la sua capacità di tollerare ambienti salati e pH acidi lo rendono un batterio molto resistente a varie condizioni ambientali, incluse quelle che si hanno nella produzione e nella lavorazione degli alimenti», ricorda sul suo sito l’Istituto superiore di Sanità.

La listeriosi può assumere diverse forme cliniche, «dalla gastroenterite acuta febbrile più tipica delle tossinfezioni alimentari, che si manifesta nel giro di poche ore dall’ingestione (è in genere autolimitante nei soggetti sani), a quella invasiva o sistemica, che nei casi più gravi può portare all’insorgenza di meningiti, encefaliti e gravi setticemie. Nelle forme sistemiche l’incubazione può protrarsi anche fino a 70 giorni», conclude l’Iss.

