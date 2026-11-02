Salmonella nel ciliegino, sequestrato un pozzo nella Piana di Gela

Gela – Gela, Brescia e anche Trieste aprono fascicoli: più Procure indagano sui casi della salmonella nei pomodorini dopo il ritiro a settembre del lotto contaminato proveniente dalla Piana di Gela. La Procura di Trieste ha avviato l’indagine mettendo sotto sequestro il pozzo di un’azienda della Piana di Gela dopo che si è verificato un focolaio di 21 persone infette che avevano mangiato pomodorini in due locali della zona. Oltre ai clienti tra i postivi anche un dipendente di uno dei due ristoranti.

Le indagini sono partire dai due ristoranti, dal controllo di un discount e due grossisti e sono arrivate fino ad un’ azienda della Piana di Gela dove è stato posto sotto chiave il pozzo idrico. Ma i controlli su tutte le aziende della piana erano già scattati da qualche settimana con azioni a tappeto dopo il caso o delle mense scolastiche della Valtrompia, nel Bresciano, dove a settembre circa 120 persone, in larga parte bambini, erano state coinvolte in un focolaio di salmonellosi e dalle dichiarazioni del gestore della mensa si è arrivati al lotto poi ritirato dal Ministero della Salute. Indagini da più parti sulla Piana di Gela che è sotto la lente d’ingrandimento di varie Procura.

Le aziende le stanno rivoltando come calzini e sotto tutti i punti di vista. Sono scattati verbali pesanti, sigilli e termini per mettersi in regola. Si va oltre la vicenda dei pomodorini contaminati. È dei giorni scorsi il caso del sequestro operato su ordine della Procura di Gela di un’azienda della Piana, in territorio di Niscemi, in cui c’erano laghetti artificiali fuorilegge. Tanta tensione e preoccupazione tra i produttori che stanno cominciando a vedere uno spiraglio via via che arrivano gli esiti delle analisi sui loro pomodori che fino a questo momento non contengono il batterio della salmonella. Che non si trasmette automaticamente al pomodorino tramite l’acqua di coltivazione e non resiste se il prodotto viene cotto a 75 gradi.

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