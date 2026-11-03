Salmonella nel pomodoro ciliegino, tre Procure indagano: sequestrato un pozzo nella Piana di Gela. «Più di 140 contagiati»

Gela – Si allarga l’inchiesta sui focolai di salmonellosi collegati al consumo di pomodorini freschi. Le Procure di Gela, Brescia e Trieste hanno avviato accertamenti per ricostruire l’origine della contaminazione, individuata in un lotto di prodotti provenienti dalla Piana di Gela e ritirato dal mercato dal Ministero della Salute.

A Trieste gli investigatori hanno disposto il sequestro del pozzo di un’azienda agricola della zona dopo un focolaio che ha coinvolto 21 persone, risultate positive alla salmonella dopo aver mangiato pomodorini in due ristoranti. Tra i contagiati figura anche un dipendente di uno dei locali. I controlli sulle aziende agricole del territorio erano già stati intensificati dopo il focolaio registrato a settembre nelle mense scolastiche della Valtrompia, in provincia di Brescia. In quell’occasione circa 120 persone, in gran parte bambini, erano state colpite dalla salmonellosi. Le verifiche avevano portato a risalire al lotto di pomodori successivamente ritirato.

Controlli e sequestri nella Piana di Gela

Le ispezioni nelle aziende agricole stanno proseguendo con verifiche sulle condizioni igieniche e sulle strutture utilizzate per la produzione. Sono stati contestati diversi illeciti, con sanzioni, sequestri e prescrizioni per adeguarsi alle norme. In un’altra operazione, disposta dalla Procura di Gela, è stata sequestrata un’azienda nel territorio di Niscemi dove erano presenti laghetti artificiali realizzati in violazione delle disposizioni. Intanto, i produttori attendono i risultati delle analisi sui raccolti. I primi accertamenti su diversi campioni non avrebbero evidenziato la presenza del batterio. La contaminazione, inoltre, non si trasmette automaticamente ai pomodorini attraverso l’acqua utilizzata per l’irrigazione e la cottura a temperature adeguate, intorno ai 75 gradi, consente di eliminare la salmonella.

Le misure per prevenire nuovi contagi

Il ceppo individuato è la Salmonella Strathcona ST2559. I sintomi più comuni sono febbre, dolori addominali, vomito e diarrea, che possono comparire da 6 a 72 ore dopo il consumo di alimenti contaminati. Nella maggior parte dei casi la malattia si risolve in pochi giorni, ma può provocare complicazioni soprattutto nelle persone più vulnerabili. Per ridurre il rischio di infezione è fondamentale lavare accuratamente frutta e verdura, mantenere puliti utensili e superfici da cucina e separare gli alimenti crudi da quelli già cotti. La cottura completa degli alimenti e una corretta conservazione in frigorifero rappresentano ulteriori misure di prevenzione.

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