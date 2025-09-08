Lettere in redazione
|
08/09/2025 10:05

Salvataggi in mare a Sampieri, il merito dei bagnini

Riceviamo e pubblichiamo

di Lettera firmata

Meteo: Scicli 29°C Meteo per Ragusa

Scicli – Gentile Ragisanews,

in merito al salvataggio di dodici persone in mare a Sampieri della scorsa settiomana, vorrei precisare il merito dei bagnini.

Vorrei citare anche l’intervento di Augusto, giovane bagnino del lido Pappafico Sampieri che da solo ha portato a riva 3 bambini e poi è tornato a fare il suo dovere presso il suo lido. Bravo davvero!

E anche Michele Garofalo con la sua tavola è andato a prendere le persone più a largo rimaste. La Capitaneria di porto ha soccorso nel finale i due bagnini che erano sul pattino che si è ribaltato a largo.

Potrebbe interessarti anche...

Sampieri, 12 ragazzi in difficoltà a mare: salvati dalla Guardia costiera

 

© Riproduzione riservata

Consigliati