Salvataggi in mare a Sampieri, il merito dei bagnini

Scicli – Gentile Ragisanews,

in merito al salvataggio di dodici persone in mare a Sampieri della scorsa settiomana, vorrei precisare il merito dei bagnini.

Vorrei citare anche l’intervento di Augusto, giovane bagnino del lido Pappafico Sampieri che da solo ha portato a riva 3 bambini e poi è tornato a fare il suo dovere presso il suo lido. Bravo davvero!

E anche Michele Garofalo con la sua tavola è andato a prendere le persone più a largo rimaste. La Capitaneria di porto ha soccorso nel finale i due bagnini che erano sul pattino che si è ribaltato a largo.

