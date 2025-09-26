Salvataggio di una ragazza in mare a Sampieri

Scicli – Salvataggio da annegamento di una ragazza nel mare di Sampieri ieri mattino. A causa dei flutti molto violenti una giovane è stata sospinta al largo dalle one all’altezza dell’inizio della spiaggia, in corrispondenza delle barche del club nautico.

Una donna di mezz’età si è accorta di quanto stava accadendo e presa dal panico ha iniziato a gridare aiuto all’indirizzo del bagnino dello stabilimento balneare che è prontamente intervenuto.La ragazza è stata tratta in salvo.

