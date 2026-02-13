Salvatore Alfio Privitera sarebbe stato ucciso a Catania e non a Carlentini

Carlentini, Siracusa – L’omicidio non sarebbe avvenuto nel luogo dove sono stati ritrovati i resti umani ma a Catania. Il fascicolo sul giallo di Carlentini è passato dalla procura di Siracusa alla Direzione Distrettuale Antimafia etnea. Non c’è ancora l’esito del Dna sulle ossa rinvenute all’interno della T-Roc a Carlentini il giorno dell’Epifania: ci stanno lavorando i militari del Ris di Messina, che stanno analizzando i prelievi di materiale biologico eseguiti dai colleghi della Sis di Catania. Ma quello che si cerca è solo la conferma sull’identità: l’auto era stata presa a noleggio da Salvatore Alfio Privitera, 35enne e papà di due bambini, scomparso il 5 gennaio scorso.

Ne dà notizia Laura Distefano su La Sicilia.

