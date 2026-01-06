Salvatore Privitera, 35 anni, è scomparso da ieri. Trovata l’auto bruciata

Vi è un corpo carbonizzato dentro

Catania – Salvatore Privitera, catanese di 35 anni, è scomparso da ieri. I familiari, dopo vani tentativi di contattarlo tramite il cellulare, hanno attivato la localizzazione satellitare della sua auto.

La sua macchina è stata ritrovata a Carlentini: era completamente bruciata.

Immediatamente i genitori si sono rivolti ai carabinieri.

Sul posto del rinvenimento della vettura andata a fuoco stanno arrivando i carabinieri di Lentini e gli esperti della scientifica. Dentro la macchina bruciata, rinvenuta in contrada San Demetrio, c’è un cadavere carbonizzato. Ora ci saranno gli accertamenti per capire se si tratta dello scomparso.

Ne dà notizia Laura Distefano su La Sicilia.

