Salvatore Privitera, 35enne di Catania, scomparso. Trovata la sua T-Roc bruciata. Al suo interno un cadavere

Carlentini – Dentro la T-Roc bruciata c’è un cacavere carbonizzato. E potrebbe essere quello di Salvatore Privitera, 35 anni, catanese, scomparso da casa ieri e i cui familiari hanno sporto denuncia ai carabinieri.

Il giovane ha precedenti per spaccio e gli inquirenti escludono che possa essersi tolto la vita. L’ipotesi che si fa strada è quella dell’omicidio.

Il localizzatore satellitare della vettura ha condotto i genitori nelle campagne di Carlentini, una trazzera di contrada San Demetrio. Che i resti dentro l’auto incendiata siano quelli di Salvatore si saprà dopo l’esame del Dna disposto dalla procura di Siracusa.

Privitera ha dei processi ancora pendenti per reati collegati al piccolo spaccio.

