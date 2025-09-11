Lettere in redazione
11/09/2025 20:32

Sampieri, bandiera rossa per il mare in tempesta, il bagnino fischia, tre bagnanti decidono di non sentire

Riceviamo e pubblichiamo

di Lettera firmata

Scicli – Buonasera Ragusanews,

vi racconto cosa è successo oggi pomeriggio in spiaggia a Sampieri. C’era la bandiera rossa nella postazione dei bagnini ed era quindi vietato fare il bagno in mare visto che lo stesso era in tempesta.

Bene, tre irresponsabili, tutti giovani, hanno deciso di ignorare i fischi di richiamo del bagnino continuando a sfidare i flutti e le onde.

Quando accade un annegamento poi piangiamo cosa? la stupidità umana.

