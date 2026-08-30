Sampieri. Chi l’ha visto? Si cerca Dominik

Rosolini, Siracusa – Dominik è scomparso, la madre lo cerca. Avvistato a Rosolini l’11 Agosto 2026, ultimo avvistamento il 26 Agosto 2026 a Sampieri in un bar ha chiesto una sigaretta. Un passante l’ha notato perché parlava da solo, e rideva . Probabilmente è in uno stato confusionale. Si aggira tra Rosolini, Modica , Sampieri. Chi lo riconosce cerchi di trattenerlo, chiamare le forze dell’ordine e contattare la madre che lo sta cercando disperatamente.

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