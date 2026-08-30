Cronaca
|
30/08/2026 08:46

Sampieri. Chi l’ha visto? Si cerca Dominik

L'appello della madre.

di Redazione

Meteo: Scicli 27°C Meteo per Ragusa

Rosolini, Siracusa –  Dominik è scomparso, la madre lo cerca. Avvistato a Rosolini l’11 Agosto 2026, ultimo avvistamento il 26 Agosto 2026 a Sampieri in un bar ha chiesto una sigaretta. Un passante l’ha notato perché parlava da solo, e rideva . Probabilmente è in uno stato confusionale. Si aggira tra Rosolini, Modica , Sampieri. Chi lo riconosce cerchi di trattenerlo, chiamare le forze dell’ordine e contattare la madre che lo sta cercando disperatamente.

Aggiungi Ragusanews alle tue Fonti Preferite su Google

 

 

© Riproduzione riservata

Consigliati