L'Ex Provincia stamani ha rifatto la segnaletica orizzontale, ma il semaforo fotovoltaico on funziona.

Condividi "Sampieri, il passaggio a livello trampolino sul dosso e il principio della strada indulgente (quando l’ingegneria deve trovare una soluzione)" sui social

Scicli – La sicurezza stradale non può essere affidata soltanto alla prudenza di chi guida. È questa una delle consapevolezze maturate negli ultimi decenni dall’ingegneria dei trasporti, che ha progressivamente superato l’idea secondo cui ogni incidente sia esclusivamente il risultato di un errore individuale.

Esiste un approccio diverso, fondato sul principio della forgiving road, la cosiddetta «strada indulgente», secondo cui un’infrastruttura moderna deve essere progettata considerando anche la possibilità che l’essere umano possa sbagliare. Non perché l’errore debba essere giustificato, ma perché una strada sicura deve essere capace di limitarne le conseguenze.

Distrazione, stanchezza, una valutazione imperfetta della velocità, una condizione meteorologica sfavorevole, sono elementi che fanno parte della realtà quotidiana della mobilità. L’obiettivo dell’ingegneria non è immaginare un conducente perfetto, ma costruire un sistema stradale in grado di proteggere anche nei momenti di fragilità.

Il caso del passaggio a livello di Sampieri rappresenta una riflessione concreta su questo tema. La particolare collocazione dell’attraversamento ferroviario, inserito su un dosso naturale e lungo un tratto caratterizzato da una significativa pendenza, pone una domanda che va oltre il comportamento del singolo automobilista: come può l’infrastruttura essere resa più sicura?

È questo il compito dell’ingegneria. Non limitarsi a registrare il rischio, ma studiarlo e trasformarlo in un progetto di miglioramento.

Quando una strada presenta una configurazione particolare, con una variazione del piano di percorrenza e la presenza di elementi che possono modificare la percezione del conducente, la risposta non può essere soltanto un richiamo alla prudenza. Occorre interrogarsi su come accompagnare meglio chi percorre quel tratto, rendendo il pericolo più leggibile e riducendo la possibilità che una distrazione possa produrre conseguenze gravi.

La strada indulgente nasce proprio da questa visione. Una strada non deve sorprendere il conducente, deve guidarlo. Deve comunicare il cambiamento delle condizioni di marcia, deve offrire segnali chiari, deve essere pensata per ridurre il rischio anche quando il comportamento umano non è perfetto.

Nel caso di Sampieri, la sfida è individuare una soluzione capace di coniugare la presenza dell’infrastruttura ferroviaria con le esigenze della sicurezza stradale. La risposta può passare attraverso un insieme di interventi, dalla migliore percezione del punto critico alla gestione della velocità, fino a eventuali modifiche della configurazione del tratto stradale.

Il tema centrale, quindi, non è soltanto chiedersi se chi guida abbia prestato sufficiente attenzione. Una società moderna deve porsi anche un’altra domanda: quella strada è stata messa nelle condizioni migliori per prevenire l’errore?

L’ingegneria della sicurezza nasce proprio da questa responsabilità. Non dalla ricerca di un colpevole, ma dalla capacità di trasformare una criticità in un’opportunità di miglioramento.

Una buona infrastruttura non è quella che presume l’assenza di errori. È quella che, conoscendo la natura umana, riesce a contenerne gli effetti e a proteggere la vita delle persone.

L’alternativa è lasciare che il problema continui a riproporsi, affidando alla casualità e alla fortuna ciò che invece dovrebbe essere governato dalla progettazione. In quel caso, i proprietari delle abitazioni continueranno probabilmente a ricostruire i muri di cinta danneggiati dagli impatti, mentre la collettività continuerà a pagare il prezzo più alto, quello delle conseguenze umane di una criticità che l’ingegneria ha il compito di affrontare prima che si trasformi in tragedia.

Stamani la ex Provincia regionale di Ragusa, titolare della strada provinciale, ha fatto rifare con urgenza la segnaletica orizzontale. Il semaforo alimentato da pannello fotocoltaico non funziona. I presidi finora ripristinati non bastano, è un fatto.

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