Attualità
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03/08/2026 16:34

Sampieri senza acqua, intervento urgente di Iblea Acque alla condotta principale

Non si sa fino a quando.

di Redazione

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Scicli – La borgata di Sampieri è rimasta senza acqua dalle 13.45 di oggi. Iblea Acque, con un post social si è limitata a dire che “a causa di un intervento urgente sulla condotta principale, l’erogazione idrica risulta momentaneamente sospesa nella frazione di Sampieri.

I tecnici di Iblea Acque SpA sono attualmente al lavoro per il ripristino della funzionalità della rete.

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Sarà cura della Società fornire ulteriori aggiornamenti sull’evoluzione dei lavori”.

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