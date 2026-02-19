Sampieri sotto shock. Muore improvvisamente Loredana Alfano, conosciuta estetista

Scicli – Era stata operata per un intervento di routine a Ragusa ed era stata dimessa due giorni fa Loredana Alfano, conosciuta estetista di Sampieri. Dopo l’asportazione di un polipo aveva subito la perforazione dell’intestino. Ieri sera Loredana è morta in maniera improvvisa per cause che non sono ancora chiare, e non ancora riconducibili a una causa precisa. Bisognerà capire se in conseguenza della perforazione.

La comunità di Sampieri stamani si è svegliata con la notizia sconvolgente della morte di questa donna la cui famiglia, che negli anni ottanta e novanta gestiva una macelleria, è conosciuta a Scicli e a Modica.

Loredana aveva una cinquanta anni. Sposata, lascia tre figlie.

Indagano i carabinieri. Si attende la disposizione dell’autopsia da parte della Procura di Ragusa.

