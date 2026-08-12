Sampieri su Rai Uno il 26 agosto a mezzogiorno

Scicli – Andrà in onda mercoledì 26 agosto a partire dalle ore 12 su Rai Uno la puntata di “Camper Osteria Italia” che contiene il servizio televisivo realizzato a Sampieri, una delle spiagge più belle d’Italia.

A darne notizia il sindaco di Scicli Mario Marino.

La trasmissione Camper Osteria Italia, in onda sulla rete ammiraglia della Rai dal lunedì al venerdì alle ore 12, condotta da Giuseppe Calabrese, ha girato lo scorso luglio un servizio televisivo sulla Fornace di Punta Pisciotto a Sampieri mostrando come la spiaggia e la scogliera del mare possano prestarsi a una lezione di yoga e a una di pilates.

Ad accogliere la troupe Rai a Sampieri era stata la Scicli Film Commission, in collaborazione con l’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana.

La trasmissione parlerà anche della Fornace di Punta Pisciotto a Sampieri.

Appena una settimana fa Sky Tg 24 aveva fatto un collegamento in diretta da Sampieri con il sindaco Marino dalla Casa Gialla sul Molo per magnificare la bellezza di Sampieri, la cui spiaggia è Bandiera Blu e Bandiera Verde, adatta anche ai bagnanti più piccoli d’età, con un approfondimento della nidificazione delle tartarughe caretta caretta i cui nidi sono curati dal locale WWF.

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