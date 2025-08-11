Samuele Messina muore a 15 anni cadendo dallo scooter

Favara, Agrigento – Ha perso il controllo dello scooter finendo a terra. Portato d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento è deceduto poco più tardi. Vani i tentativi del personale medico di salvargli la vita. A perdere la vita un quindicenne di Favara, Samuele Messina. L’adolescente ha avuto un terribile incidente stradale che non ha coinvolto nessun altro mezzo di passaggio. È accaduto in via Cicero e Di Francisca, la strada che collega lo stadio comunale con il liceo Martin Luther King. Il ragazzo era in sella ad uno scooter, un Piaggio Ngr, quando, per cause che non sono ancora chiare, ha, all’improvviso, perso il controllo del mezzo ed è finito pesantemente sul selciato. Non è chiaro se si è schiantato con la testa contro il cordolo del marciapiede o il palo della pubblica illuminazione. I carabinieri si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente stradale.

