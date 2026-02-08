San Valentino a Siracusa, arriva il “TuliPark”: 100mila tulipani colorano Ortigia

Siracusa – Per San Valentino, la primavera arriva in anticipo: sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026, il centro storico ospiterà il TuliPark Day.

Un evento unico, per la prima volta in Sicilia con questa formula “pop-up”, che trasformerà la cornice barocca dell’isola in un giardino temporaneo con 100.000 tulipani esposti in anteprima.

Il TuliPark Day non è una semplice mostra, ma un’esperienza interattiva. Durante queste due giornate di festa, i visitatori potranno immergersi in un mare di fiori, scattare selfie con la mascotte Holly e le hostess in abiti olandesi e, soprattutto, portare a casa un pezzo di questa magia. La formula scelta è quella dell’U-Pick (tu raccogli): prenotando l’ingresso, si ha diritto a scegliere e raccogliere personalmente i propri tulipani preferiti, creando un bouquet personalizzato da regalare (o regalarsi) per la festa degli innamorati.

Per accedere all’area espositiva è necessario acquistare il pacchetto fiori (anche online, per evitare code). Il costo è di 7,99€ e include:

5 Tulipani che potrai auto-raccogliere nel giardino;

Accesso per 1 persona all’area espositiva;

1 Ingresso OMAGGIO per i grandi parchi TuliPark di Catania o Caltagirone (che apriranno più avanti in primavera);

Foto con la Mascotte e gadget.

L’acquisto preventivo dei fiori, spiegano gli organizzatori, è una misura necessaria per regolare i flussi e preservare la bellezza dell’installazione, evitando che i fiori vengano danneggiati dalla calca.

L’evento è pensato per essere inclusivo e aperto alle famiglie. Sono previste esenzioni dal pagamento per specifiche categorie che possono accedere all’area espositiva senza obbligo di acquisto fiori:

Bambini e ragazzi fino a 14 anni (come accompagnatori di un adulto pagante);

Persone con disabilità (accesso libero e prioritario, senza prenotazione);

Accompagnatori di persone con disabilità.

Inoltre, anche gli amici a quattro zampe sono i benvenuti nel giardino fiorito.

L’evento si svolgerà con i seguenti orari:

Sabato 14 Febbraio: 11:00 – 22:00

Domenica 15 Febbraio: 10:00 – 22:00

La prenotazione online non è obbligatoria ma è fortemente consigliata

© Riproduzione riservata