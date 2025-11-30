Sanremo 2026, Carlo Conti: ecco i Big in gara. Tutti i nomi dei concorrenti. C’è Patty Pravo

Sanremo – Oggi alle 13.30, nel corso del Tg1, Carlo Conti ha annunciato i concorrenti del Festival di Sanremo 2026.

Sanremo 2026 andrà in onda dal 24 al 28 febbraio 2026. I Big in gara sono 30. Quattro le Nuove proposte. Conti è direttore artistico e conduttore del Festival per la quinta volta. Fra le soprese, un nome che appartiene alla storia della musica italiana, Patty Pravo (77 anni).

I 30 concorrenti di Sanremo 2026:

1. Tommaso Paradiso

2. Chiello

3. Serena Brancale

4. Fulminacci

5. Ditonellapiaga

6. Fedez e Masini

7. Leo Gassmann

8. Sayf

9. Arisa

10. Tredici Pietro

11. Sal Da Vinci

12. Samurai Jay

13. Malika Ayane

14. Luchè

15. Raf

16. Bambole di Pezza

17. Ermal Meta

18. Nayt

19. Elettra Lamborghini

20. Michele Bravi

21. J-Ax

22. Enrico Nigiotti

23. Maria Antonietta e Colombre

24. Francesco Regna

25. Mara Sattei

26. LDA e Aka 7even

27. Dargen D’Amico

28. Levante

29. Eddie Brock

30. Patty Pravo

