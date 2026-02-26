Condividi "Sanremo 2026, terza serata: ospiti Eros Ramazzotti e Alicia Keys, che ha i nonni siciliani" sui social

Sanremo – Giovedì 26 febbraio, terza serata del Festival di Sanremo, i superospiti all’Ariston sono Alicia Keys e Eros Ramazzotti, per la prima volta dal vivo insieme e in anteprima mondiale, dopo il duetto in italiano e spagnolo sulle note de l’Aurora, tra i brani più intimi del repertorio del cantante, contenuta nel suo ultimo album, Una Storia Importante. Un’esibizione che ha il sapore del ritorno alle origini: Alicia ha radici italiane, che risalgono ai nonni siciliani, mentre Eros celebra i 40 anni dalla vittoria a Sanremo con Adesso Tu.

Sul palco, nel ruolo di co-conduttori, la top model russa Irina Shayk e Ubaldo Pantani nei panni di una delle sue parodie più riuscite, Lapo Elkann.

All’Ariston sfilano gli altri 15 Big in gara, ancora una volta votati dal pubblico con il Televoto (50%) e dalla Giuria delle Radio (50%): in ordine alfabetico (e non di uscita sul palco) Arisa, Eddie Brock, Francesco Renga, Leo Gassmann, Luchè, Malika Ayane, Mara Sattei, Maria Antonietta e Colombre, Michele Bravi, Raf, Sayf, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Serena Brancale, Tredici Pietro. A fine votazione, viene stilata una classifica dei 15 brani e vengono comunicate al pubblico le prime cinque posizioni, senza ordine di piazzamento.

Per le Nuove Proposte, accompagnate sul palco da Gianluca Gazzoli, si sfidano i due artisti finalisti. Votano il pubblico tramite il Televoto (34%), la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web (33%) e la Giuria delle Radio (33%). L’artista più votato viene proclamato vincitore della categoria Nuove Proposte.

Sul palco di piazza Colombo si esibiscono i The Kolors.

Alicia Keys e i nonni siciliani

Alicia Keys è il nome d’arte di Alicia Augello Cook. Nasce New York, il 25 gennaio 1981 ed ed è figlia di Teresa Augello, una paralegale statunitense di origini italiane, inglesi, irlandesi e scozzesi, e di Craig Cook, uno steward afro-americano. Il suo album di debutto esce nel 2001 sotto la J Records. Si intitola Songs in A Minor e vende in tutto il mondo oltre dodici milioni di copie, ottenendo cinque Grammy Awards nel 2002.

