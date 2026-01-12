Sanremo, Laura Pausini conduttrice con Carlo Conti

Sanremo – L’annuncio è arrivato al Tg1 il 12 gennaio: Laura Pausini sarà la conduttrice, con Carlo Conti, del Festival di Sanremo 2026. Sul palco dell’Ariston Laura sarà la protagonista femminile per tutte e cinque le serate (da martedì 24 a sabato 28 febbraio). La cantante torna dunque per la prima volta da conduttrice su quel palco dove la sua carriera prese il volo nel 1993, quando vinse nella categoria delle Nuove proposte con il brano “La solitudine”. Bel colpo quello piazzato dal direttore artistico e conduttore Carlo Conti, che sta centellinando le anticipazioni sulla “confezione” del Festival. Accanto ai conduttori Carlo e Laura, nelle varie serate si alterneranno via via co-conduttori e co-conduttrici.

Un altro annuncio di Conti riguarda il “Palco sul mare”, allestito sulla nave da crociera attraccata davanti a Sanremo, dove sarà Max Pezzali il protagonista di tutte e cinque le serate con i suoi più grandi successi. Passiamo poi al “DopoFestival”, che sarà condotto da Nicola Savino. Al suo fianco, in un clima di leggerezza e divertimento, ci saranno Aurora Leone dei The Jackal, il comico Federico Basso e il maestro Enrico Cremonesi, che abbiamo visto nella giuria di “Sanremo Giovani”.

E così, in attesa di scoprire altre tessere del puzzle del 76° Festival di Sanremo che piano piano si comporrà, si può anticipare anche che per Carlo Conti il Festival non finirà il 28 febbraio, ma proseguirà in qualche modo con una novità dal titolo “Sanremo Top”. In diretta dagli studi Fabrizio Frizzi, Conti condurrà su Rai1 il 7 e il 14 marzo due serate dedicate alle canzoni del Festival appena concluso. Ospiti i 30 cantanti in gara: 15 Big si esibiranno il 7 marzo, gli altri 15 artisti il 14, e poi verranno commentate le classifiche musicali dei rispettivi brani registrate fino a quel momento.

© Riproduzione riservata