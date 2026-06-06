Santa Croce, arrestato condannato in via definitiva

Santa CRoce Camerina – I militari della Stazione di Santa Croce Camerina hanno arrestato un 71enne di origini calatine ma residente da molto tempo in città, condannato in via definitiva per reati in materia fiscale.

I Carabinieri hanno notificato all’interessato un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso nei suoi confronti dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce.

I fatti per i quali l’uomo è stato colpito dal provvedimento risalgono al periodo compreso tra il 2013 ed il 2014, quando, nella zona del Salento, era stato deferito per rilascio di false fatturazioni per l’evasione di imposte sul reddito ed occultamento di documentazione di natura fiscale.

Il provvedimento, in precedenza sospeso, è divenuto definitivo e la pena è stata ricalcolata in 4 anni di pena detentiva.

L’arrestato, completate le procedure di identificazione e notifica del provvedimento, è stato tradotto dai Carabinieri di Santa Croce presso la Casa Circondariale di Ragusa, ove permarrà a disposizione dell’A.G. l’espiazione della pena inflittagli.

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