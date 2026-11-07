Santa Croce Camerina, arrestato un ricercato straniero di 45 anni

Santa Croce Camerina – I Carabinieri della Stazione di Santa Croce Camerina hanno arrestato un cittadino straniero 45enne, ricercato dall’anno 2024 poiché destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall’Autorità giudiziaria di Ragusa, in quanto doveva scontare oltre 4 anni di reclusione per un provvedimento di cumulo pene derivante da diverse condanne che gli sono state inflitte per reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti, ma anche per altri reati, commessi in un arco temporale dal 2016 al 2023 in diverse regione italiane.

Infatti le condanne che hanno portato all’emissione del provvedimento di cumulo pene, sono state emesse al termine di processi celebrati presso i Tribunali di Ragusa, Firenze e Catania, a dimostrazione della capacità del soggetto arrestato di spostarsi e delinquere in diversi territori. Sfruttando tale propensione lo stesso, fin dall’anno 2024, si era reso irreperibile, venendo attivamente ricercato, per oltre due anni, dai militari dell’Arma di Santa Croce Camerina che, durante una delle ordinarie attività di controllo del territorio, lo hanno immediatamente riconosciuto mentre gravitava nel centro cittadino e, dopo averlo bloccato, lo hanno tratto in arresto, dando così attuazione al provvedimento di esecuzione pena emesso sul suo conto.

Il soggetto arrestato, quindi, dopo le formalità di rito è stato associato presso la casa circondariale di Ragusa.

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