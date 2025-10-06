L’elicottero dei Carabinieri scopre una discarica abusiva

Santa Croce Camerina – Prosegue l’attività di contrasto ai reati in materia ambientale da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa.

Sequestrata un’area di circa 5000 metri quadrati trasformata in discarica abusiva con il deposito di un consistente quantitativo di rifiuti, non smaltiti correttamente, tra cui residui di materiale ferroso e plastico riconducibili presumibilmente alla realizzazione di impianti serricoli.

È questo l’esito di un mirato servizio effettuato dai Carabinieri della Stazione di Santa Croce Camerina in C.da Cannitello, coadiuvati da personale dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente. L’attività è scaturita a seguito di un sorvolo promosso dal 12° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Catania che aveva permesso di individuare una vasta area sulla quale, nel corso del tempo, sono stati abbandonati rifiuti di svariati materiali, compreso materiale di risulta edile e verosimilmente anche elementi in eternit, in violazione della normativa prevista dal D.Lgs. 152/2006 a tutela dell’ambiente.

I Carabinieri hanno sottoposto a sequestro preventivo l’area, nelle more dello sviluppo degli accertamenti finalizzati all’individuazione dei titolari degli appezzamenti di terreno, che potrebbero essere chiamati a rispondere di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti e doverne rispondere in un procedimento volto ad accertare il loro eventuale grado di responsabilità.

