Santa Croce-Comiso, duro scontro tra auto e trattore: un ferito in prognosi riservata

Il bilancio è di due feriti, uno ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa.

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Santa Croce Camerina – Grave incidente stradale nella tarda serata di ieri lungo la Strada provinciale 20, l’arteria che collega Santa Croce Camerina a Comiso. Il bilancio è di due feriti, uno ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa.

L’incidente si è verificato intorno alle ore 22, all’uscita di Santa Croce Camerina, nei pressi del mercato ortofrutticolo.Un’automobile e un trattore che trasportava un silos sono entrati in collisione.

Ad avere la peggio è stato uno dei due feriti, trasferito d’urgenza al Giovanni Paolo II di Ragusa, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. L’altra persona coinvolta ha riportato traumi meno gravi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri di Ragusa.

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