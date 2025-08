Santa Croce, due operatori aggrediscono una vigilessa al mercato di Casuzze

Santa Croce Camerina – Un’aggressione ad una vigilessa si è consumata questa mattina al mercato di Casuzze da parte degli operatori commerciali. Ne dà notizia il sindaco di Santa Croce, Peppe Dimartino su Facebook: “Oggi si è verificato un fatto estremamente grave. Durante i normali servizi di controllo sugli esercenti del mercato settimanale di Casuzze, un ispettore capo della nostra polizia locale è stato aggredito sia verbalmente sia fisicamente da due operatori – commenta il primo cittadino -. Un inaccettabile gesto che diventa ancora più grave perché compiuto contro una donna. In nessun caso è giustificabile la violenza e questi individui e comportamenti non sono tollerati in alcun modo a Santa Croce”.

Dimartino chiarisce che saranno avviati tutti i passaggi di legge necessari per tutelare l’ispettore capo, l’intero corpo della polizia locale e la sicurezza della comunità. “Esprimo la solidarietà e la vicinanza più profonda, a nome di tutta l’amministrazione comunale e della comunità santacrocese, all’Ispettore capo che ha fatto ricorso alle cure del pronto soccorso fortunatamente senza gravi conseguenze”, conclude.

