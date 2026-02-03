Santa Croce, maltrattava la moglie davanti ai figli, condannato a 4 anni

Santa Croce Camerina -Condanna a quattro anni di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, per un uomo di origine albanese ritenuto responsabile di gravi maltrattamenti in ambito familiare.

La sentenza è stata pronunciata in primo grado dal tribunale collegiale di Ragusa.

L’imputato ha sottoposto la moglie a continue offese, limitandone la libertà di movimento — consentendole di uscire soltanto per accompagnare e riprendere i figli da scuola — e infliggendole pressanti violenze psicologiche e verbali, con ripetute accuse di tradimento.

Un atteggiamento minatorio che, secondo quanto emerso, sarebbe stato tenuto persino davanti al Tribunale per i minorenni.

Gli episodi, aggravati dalla presenza dei figli, si sono verificati a Santa Croce.

La donna e i quattro minori si sono costituiti parte civile.

© Riproduzione riservata