Sarà caldo torrido fino all’inizio di luglio

Ondate di calore in arrivo su tutta l’Italia. Il caldo estremo durerà molti giorni, almeno fino all’inizio di luglio, guidato da una rimonta anticiclonica di matrice africana che porterà i suoi massimi sull’Europa centro occidentale nell’arco del weekend. Fino ad allora le temperature aumenteranno e da metà settimana si potranno iniziare a vedere anche i primi 40° della stagione, pure in Sicilia. Il caldo sarà meno umido, quindi torrido e non afoso. “Vivremo un lunghissimo periodo estremo – dice Antonio Sanò di ‘iLMeteo.it’ – con minime in aumento fino a 25° e massime fino a 40°. Questa ondata di calore potrebbe battere numerosi record al Nord Italia, mantenendo comunque la canicola opprimente su tutto lo Stivale, isole maggiori comprese”.

A essere colpite saranno come sempre le zone interne della Sicilia. Indicative le le temperature previste nelle grandi città: per almeno una decina di giorni, a Milano e Torino le massime oscilleranno tra i 33 e i 37°, a Bologna tra i 35 e i 38°, a Firenze tra i 34 e i 39°, a Roma tra i 32 e i 36°, a Foggia tra i 36 e i 40°, a Catania tra i 32 e i 37°. Il gran caldo sarà l’elemento di spicco anche della prossima settimana.

