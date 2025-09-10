Sara Campanella, la famiglia denuncia la madre del reo confesso Stefano Argentino

La famiglia di Stefano Argentino ha inviato una lettera alla famiglia di Sara Campanella. “Una lettera che i genitori di Sara non hanno neanche voluto leggere perché successiva alle dichiarazioni della madre del suo assassino che in televisione ha voluto dire che suo figlio era un bravo ragazzo”, ha riferito Concetta La Torre, una dei legali della famiglia Campanella. “Adesso la magistratura accerterà eventuali responsabilità. Ma noi vogliamo mandare un messaggio importante: bisogna accettare i ‘no’. Sempre. In passato ho già difeso i familiari di Lorena Quaranta e di Alessandra Musarra, vittime di femminicidio. E stiamo portando la storia di Sara anche nelle scuole”.