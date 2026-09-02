Modica, sarà disposta l’autopsia sull’egiziano ucciso dal connazionale

Modica – Si attende la fissazione dell’autopsia sul corpo del 30egiziano ucciso da un connazionale ieri mattino nella casa di comunità Villa Tedeschi a Modica.

Il cadavere, dopo la prima ispezione del medico legale Giorgio Spadaro, si trova nella camera mortuaria dell’Ospedale di Modica.

I carabinieri stanno indagando sul passato dell’extracomunitario, arrivato nel centro di accoglienza modicano da pochi giorni (la vittima da qualche settimana), dopo i trasferimenti da altre strutture della provincia. Il ventottenne avrebbe collezionato nel corso dei mesi precedenti alcune segnalazioni legate a condotte ritenute anomale o preoccupanti. Gli investigatori stanno incrociando queste informative per comprendere se nel CAS fossero già presenti tensioni latenti o campanelli d’allarme inascoltati che avrebbero potuto anticipare la tragica esplosione di violenza tra i due connazionali.

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