Sara Iurato, 24 anni di Vittoria, nel cast di Temptation Island

Vittoria – Una giovane vittoriese farà parte del cast delle tentatrici della nuova edizione di Temptation Island 2026. Si tratta di Sara Iurato, 24 anni, modella, il cui volto è stato presentato nelle ultime ore insieme a quello delle altre single che prenderanno parte al programma estivo di Canale 5.

La conferma è arrivata direttamente dalla produzione, nell’ambito della presentazione ufficiale del gruppo di tentatori e tentatrici che accompagneranno il percorso delle coppie protagoniste. Il format, prodotto da Maria De Filippi, manterrà la sua struttura tradizionale: le coppie verranno separate in due villaggi distinti, dove vivranno per alcune settimane a stretto contatto con i single, tra momenti di confronto, falò e decisioni finali sul futuro delle loro relazioni.

Il nome di Sara Iurato circolava già da qualche giorno sui social e nelle community dedicate al reality, ma fino a oggi non era arrivata alcuna conferma. La produzione, come di consueto, ha mantenuto il massimo riserbo fino alla pubblicazione delle schede ufficiali, limitandosi a diffondere nome e immagini delle partecipanti senza ulteriori dettagli personali.

Temptation Island 2026 debutta questa sera su Canale 5, nella consueta collocazione estiva, con appuntamenti settimanali dedicati al racconto del “viaggio nei sentimenti” delle coppie e delle dinamiche che si svilupperanno all’interno dei due villaggi.

© Riproduzione riservata