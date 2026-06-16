Sara muore a Mykonos durante l’addio al nubilato: l’incidente in auto in Grecia a pochi giorni dal matrimonio

Mykonos – È morta in un incidente stradale nell’isola di Mykonos, in Grecia, durante una vacanza che doveva essere quella di addio al nubilato, prima di un matrimonio col fidanzato storico ormai imminente. Si chiamava Sara Ceccantini, aveva 37 anni, viveva ad Arezzo ed era impiegata presso la sede Prada di Valvigne, comune di Terranuova, quella che sorge a lato dell’Autosole.

La notizia ha cominciato a diffondersi in azienda martedì mattina, quando ancora dalla Grecia non c’era alcuna conferma e i particolari erano ancora frammentari. Inutile dire del dolore e della commozione fra gli oltre mille dipendenti, tra i quali Sara era ben conosciuta e apprezzata.

Dell’incidente si sa ancora poco e niente, se non che si tratterebbe di uno scontro frontale, ci vorranno ore per avere maggiori informazioni da parte del consolato italiano più vicino e delle autorità greche. Non si conosce quindi la dinamica, non si sa nemmeno con chi lei fosse nell’isola, probabilmente alcune amiche selezionate. Si sa soltanto che lei lascia una figlia di 3 anni e che il compagno vive anche lui a Terranuova.

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Il matrimonio, secondo le prime indiscrezioni, avrebbe dovuto essere celebrato sabato prossimo.

Resta chiuso per lutto lo stabilimento di Prada a Valvigne (Terranuova). La decisione sarebbe stata presa direttamente dal patron del gruppo Patrizio Bertelli, pure lui aretino.

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