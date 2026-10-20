Scaffali sguarniti e corsa all’acquisto nei supermercati: è l’effetto della protesta degli autotrasportatori e degli agricoltori nel Sud

La protesta degli autotrasportatori e degli agricoltori ha svuotato gli scaffali dei supermercati. Banchi vuoti o semivuoti di frutta e verdura fresche, carne, salumi e latticini, e a volte del banco del pesce. La Sicilia è la regione più colpita, e diverse segnalazioni arrivano dalle province di Trapani, Messina, Palermo, Agrigento, dove si è scatenata una vera e propria corsa all’acquisto.

In Sicilia, dove al momento c’è la situazione più critica, dovrebbe concludersi alla mezzanotte del 20 ottobre il fermo dei tir proclamato dal Comitato Trasportatori Siciliani (Cts) che, attraverso il portavoce Salvatore Bella, ha chiesto una riduzione del costo del carburante di 30-40 centesimi al litro. In attesa dell’incontro con il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, però, il Comitato ha annunciato la ripresa del trasporto di frutta e verdura attraverso lo Stretto di Messina, per evitare che la merce possa deteriorarsi. Il problema riguarda soprattutto l’uva, ma il Consorzio di trasporti Aias di Catania ha contestato quest’apertura. Nel frattempo, però, in Sicilia sono state e sono giornate complicate. Le prime difficoltà si sono registrare nei supermercati delle province di Trapani e Messina. Ad Agrigento, a peggiorare la situazione è stata la caccia agli acquisti nell’incertezza delle prossime consegne. Nel Ragusano le maggiori criticità riguardano i cosiddetti prodotti ‘freschissimi’, ossia latticini e formaggi freschi che vengono prodotti prevalentemente nel Nord Italia, ma anche le carni, in particolare quelle bovine provenienti da Emilia-Romagna e Lombardia.

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