Scala dei Turchi, addio prenotazioni online, ingresso a 6 euro

Realmonte, Agrigento – Per accedere la Scala dei Turchi non sarà più possibile prenotare online l’accesso, il biglietto costerà 6 euro e potrà essere acquistato soltanto sul posto, con pagamento digitale. Non solo. L’ingresso alla celebre falesia sarà regolato con un sistema molto più rigido: massimo 1.800 visitatori al giorno, distribuiti in gruppi da 50 persone ogni 20 minuti. Un modello pensato non per scoraggiare chi arriva, ma per evitare che la bellezza finisca divorata dal proprio successo.

A prima vista, la notizia potrebbe sembrare soltanto pratica: si paga, si entra, si aspetta il proprio turno. In realtà è qualcosa di più. Perché la Scala dei Turchi non è una spiaggia qualsiasi né un belvedere da cartolina. È un luogo dove si incrociano turismo, tutela ambientale, sicurezza, gestione dei flussi e perfino questioni legate alla natura giuridica dell’area.

Negli ultimi anni l’accesso al sito è cambiato più volte, tra limitazioni, riaperture e formule di fruizione controllata. Sul portale collegato al Comune di Realmonte, ad esempio, risultano ancora riferimenti alla possibilità di prenotare il pass tramite app e a un listino che indica l’accesso individuale da 20 minuti con pass da 6 euro, compresa l’assicurazione. Ma le indicazioni più recenti diffuse sul nuovo assetto della visita vanno nella direzione opposta: stop alle prenotazioni online e acquisto consentito esclusivamente in presenza.

In altre parole, chi immagina di assicurarsi il posto da casa, almeno alla luce delle novità comunicate nelle ultime ore, rischia di partire con informazioni superate. E per un sito a numero chiuso, dove ogni finestra di accesso ha una capienza definita, sapere in anticipo come funziona non è un dettaglio: è la differenza tra una visita ordinata e una trasferta a vuoto.

Il dato che più colpisce è il tetto quotidiano: 1.800 visitatori al giorno. Gli accessi saranno organizzati in gruppi da 50 persone per ciascun turno, con permanenza di 20 minuti. È una scansione che cambia radicalmente l’esperienza rispetto al passato recente: meno folla simultanea sulla roccia, tempi più misurati, maggiore controllo su entrate e uscite.

Questo significa almeno tre cose molto concrete. La prima: arrivare presto può diventare decisivo, soprattutto nei giorni di maggiore affluenza. La seconda: occorrerà essere pronti a pagare con strumenti elettronici, senza contare sul contante. La terza: non sarà più sufficiente presentarsi pensando che “un posto si trova sempre”, perché il meccanismo dei turni rende l’accesso inevitabilmente subordinato alla disponibilità reale del momento.

Il ticket da 6 euro include, secondo quanto riportato anche dal sito dedicato, la copertura assicurativa per la visita. Sul portale ufficiale risultano inoltre diverse tipologie di pass, fra cui il Pass Bianco a 0 euro tariffa totalmente gratuita riservata a residenti, persone diversamente abili, scuole, università o, in generale, per attività scientifiche; il Pass Blue a 6 euro, il Pass Giallo a 6 euro e il Pass Verde da 1.000 euro per attività di ripresa televisiva, cinematografica, shooting fotografici a scopo pubblicitario o per la promozione di brand.

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