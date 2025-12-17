Scambio di salme all’obitorio, genitori perdono il figlio 17enne ma vegliano per due giorni un’altra vittima: denunciato l’ospedale

Jacopo e Leonardo erano rimasti coinvolti in un violento scontro tra due moto

Pisa – Hanno vegliato per ore il corpo del figlio diciassettenne, convinti di piangere Jacopo, morto in un drammatico incidente stradale. Solo successivamente, però, hanno scoperto una verità sconvolgente: il ragazzo non era il loro. Il corpo apparteneva a Leonardo, sedici anni, rimasto ucciso nello stesso tragico sinistro. Alla devastazione per la perdita del figlio si è così sommato lo shock per lo scambio di salme, avvenuto all’interno dell’ospedale di Pisa.

La scoperta 48 ore dopo e la querela

Secondo quanto riportato dai quotidiani toscani, i genitori di Jacopo si sono accorti dell’errore soltanto dopo 48 ore, in seguito ad alcuni accertamenti. A quel punto, assistiti dall’avvocato Nicola Tamburini, hanno presentato una denuncia-querela contro l’Azienda ospedaliera, con l’obiettivo di chiarire quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Jacopo e Leonardo erano rimasti coinvolti in un violento scontro tra due moto avvenuto il 17 settembre scorso in un parcheggio nei pressi dell’Ikea, come ricorda La Nazione.

Le indagini sulla dinamica dell’incidente, affidate alla polizia municipale, sono tuttora in corso.

In una nota ufficiale, l’ospedale aveva spiegato che nell’incidente erano rimasti coinvolti due minorenni in condizioni gravissime, con ferite tali da rendere inizialmente complessa persino l’identificazione. La struttura ha inoltre dichiarato di collaborare pienamente con l’autorità giudiziaria.

© Riproduzione riservata