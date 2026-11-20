Le scarpe definiscono la formalità dell’abito perché modificano le proporzioni e i colori. Un pantalone sartoriale è formale con una stringata e informale con un mocassino morbido. Per individuare gli abbinamenti giusti c’è bisogno di una scelta ampia e di tanti modelli a disposizione, è per questo che si stanno ampliando le vendite online come Zalando Privé che uno stock di scarpe outlet con delle offerte a tempo che permettono di restare al passo con le novità senza rinunciare ai grandi brand. La passerella allestita a Modica nel Ragusano ha dato un esempio di stile unico, è stato un evento internazionale da cui ricavare delle idee interessanti su come vestirsi ogni giorno. Non serve avere in agenda una serata di gala.

A Modica lo smoking ha incontrato le espadrillas

L’11 giugno 2026, la scalinata del Duomo di San Giorgio ha ospitato Mediterranea, la collezione estiva di Brunello Cucinelli. I protagonisti sono stati i capi in lino e in cotone, così come i colori chiari. Fra gli abbinamenti, uno smoking in seta color conchiglia con T-shirt in jersey ed espadrillas.

Sono state proprio le calzature a spostare l’insieme verso un’eleganza più rilassata. Questo dimostra come la formalità dipenda dal rapporto tra i pezzi, oltre che dal singolo vestito. Una giacca conserva il proprio taglio, ma può assumere un carattere diverso se si cambia ciò che la accompagna.

Quindi, per l’autunno-inverno, un mocassino con un completo o una stringata sotto un jeans scuro sono idee interessanti per rivisitare un po’ i capi che si hanno nell’armadio.

I classici d’autunno cambiano nei dettagli

La guida alle tendenze comprende ballerine a punta, Mary Jane, stivaletti Chelsea e mocassini morbidi. Accanto ai modelli essenziali trovano spazio le finiture lucide, i cinturini e le lavorazioni più vistose.

Insomma, si insiste sulle scarpe basse come le ballerine scamosciate e i mocassini con arricciature sulla tomaia. Una superficie opaca attenua l’effetto formale, mentre una finitura lucida richiama l’attenzione. Una punta allungata e una arrotondata producono impressioni diverse sotto lo stesso orlo. Per dare un po’ di novità al proprio look basta fare attenzione ai particolari, non serve modificare ogni capo.

Quattro abbinamenti da portare fuori dalla passerella

Fra una giornata di lavoro a Ragusa, un appuntamento in centro e una serata a Modica, possono bastare delle variazioni contenute:

Mocassini e pantaloni dritti: una combinazione sobria, da rendere meno formale con maglieria leggera o una camicia portata senza giacca. Ballerine e denim scuro: il contrasto tra una calzatura delicata e un tessuto quotidiano evita l’effetto da cerimonia. Stringate e abito morbido: l’incontro fra linee diverse dà carattere all’insieme, soprattutto se non si esagera con i colori e con gli accessori. Chelsea e pantaloni alla caviglia: l’orlo lascia visibile lo stivaletto e permette di costruire l’abbinamento intorno alla sua forma.

Anche il calzino, quando è visibile, partecipa all’abbinamento. Un richiamo fra la sua tonalità e quella della maglia può dare continuità a dei capi molto semplici.

La moda incontra un mercato più prudente

L’interesse per le novità convive con una fase difficile delle vendite. Nell’Osservatorio Confimprese-Jakala diffuso a fine ottobre, l’abbigliamento e gli accessori hanno registrato a settembre 2026 una flessione del 7,1% a valore rispetto allo stesso mese del 2025. Il totale dei comparti monitorati segna invece un calo dello 0,3%, mentre il periodo gennaio-settembre si ferma a meno 0,7%.

Cosa significa? Che gli italiani fanno più attenzione alle spese e decidono con più prudenza a cosa destinare il loro denaro.

Per chi cerca un modello di marca scontato, ci sono gli outlet online che consentono di approfittare di sconti e promozioni a tempo. Così si può acquistare il modello che si desiderava da tempo ma che risultava fuori budget, oppure si possono sperimentare vari abbinamenti prima di procedere con l’acquisto.

Il territorio entra nella moda anche attraverso il lavoro

Il presidente provinciale Daniele Russino ha richiamato il valore delle competenze locali e ha auspicato un percorso condiviso fra le imprese e le istituzioni. È la posizione dell’associazione, che lega la visibilità della moda alle possibilità di sviluppo del territorio.

Per i negozi, questo significa che può essere una buona idea proporre degli abbinamenti, raccontare il processo di lavorazione o aiutare a riconoscere le differenze fra due modelli. Sono servizi che acquistano senso nel momento in cui i cittadini sono più attenti agli acquisti.

La passerella di Modica ha dato uno spunto vicino, riconoscibile nei luoghi e nelle immagini. Nella vita quotidiana, ciò che ha insegnato è che c’è la totale libertà nelle combinazioni: un abito che si presta a determinate occasioni può completamente cambiare destinazione d’uso se si modificano le scarpe. Alla fine, ciò che conta è il proprio gusto personale.

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